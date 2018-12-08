Spor Toto Süper Lig’de 14 puanla düşme hattında bulunan Fenerbahçe, 1 puan gerisindeki Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Son 9 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Akhisarspor'u deplasmanda yenerek çıkışa geçmek istiyor. Ligde son 5 maçta 1 yenilgisi bulunan ve bu müsabakalarda 8 puan toplayan ev sahibi takım, 15. haftaya 13 puanla 16. sırada, düşme hattında girdi.

Akhisarspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Akhisarspor-Fenerbahçe maçında hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Akhisarspor - Fenerbahçe ilk 11'ler...

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Josue, Barbosa, Onur, Bokila

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Mehmet Ekici, Elif Elmas, Slimani

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa’nın yanı sıra Yevgen Seleznov Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Elvis Manu’nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de Jailson ve Soldado cezası, Tolga Ciğerci, Alper Potuk, Valbuena, Ayew ve Michael Frey sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Koeman için de kader anı

Akhisar maçı, teknik sorumlu Erwin Koeman’ın da kaderini belirleyecek. Alınacak kötü bir sonuç halinde Hollandalı hocanın yerine yeni bir teknik direktörle anlaşılması bekleniyor. Başkan Ali Koç’un daha önce yaptığı açıklamalara rağmen kulislerde Ersun Yanal ismi konuşuluyor.

Eljif kanata geçiyor

Valbuena, Ayew ve Frey’in sakatlığında kanatta kimin oynayacağı büyük merak konusuydu. Teknik patron Koeman, haftalardır orta sahanın merkezinde görevlendirdiği Eljif Elmas’ı kanata çekmeye hazırlanıyor. Diğer kanatta da Barış Alıcı olacak. Orta saha üçlüsünün ise Ekici- Topal-Benzia şeklinde oluşması bekleniyor.

Fenerbahçe ile Akhisarspor 13. randevuda

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig’de 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.

Son 3 resmi maçı Akhisarspor kazandı

Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig’deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2’lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Diyarbakır’daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Manisa’daki maçlar

İki takım Akhisarspor’un ev sahipliğinde ligde 7. kez karşılaşacak.

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda yapılan 6 maçta iki takım da üçer galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 9 kez gol sevinci yaşadı.

Gol umudu Bokila

Ligde 2 haftadır kazanamayan Akhisar da en az Fenerbahçe kadar galibiyete ihtiyaç duyuyor. Ege ekibinde en büyük sorun forvette. Seleznov kadro dışı, Manu’nun ise sakatlığı bulunuyor. Manu’nun oynaması imkansız gözükse de yetiştirilmeye çalışılacak. Akhisar’ın en büyük gol umudu, Bokila. Tecrübeli oyuncu, geçen haftaki Malatya maçında siftah yaparken, hafta içindeki kupa karşılaşmasını da boş geçmedi.