Akhisarspor, evinde çıkış arıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Akhisarspor, yarın Kepez Belediyespor'u çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Son yıllarda Süper Lig 'den başlayıp yaşadığı düşüşe engel olamayarak amatör kümeye gerileme korkusu yaşayan Akhisarspor'un 14 maçta 14 puna bulunuyor.
Grupta geçen hafta Osmaniyespor FK yenilgisiyle Play-Off yarışında yara alan Bergama Belediyespor da aynı saatte Bitexen Sapanca Gençlikspor deplasmanına çıkacak. Ligde 2'nci Grup'ta 25 puanla Play-Off potasında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor yine saat 14.00'te 23Elazığ FK deplasmanında terleyecek. (DHA)