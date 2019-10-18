Akhisarspor-Eskişehirspor maç sonucu: 2-1

TFF 1'inci Lig’de milli maçlar için sezona verilen aradan önce Giresunspor’a tek golle yenilerek liderlik koltuğundan inen Akhisarspor, evinde son sıradaki Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etti. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 32'nci dakikada Erhan ve 59'uncu dakikada Aykut attı. Tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiren Eskişehirspor’un tek golü 54'üncü dakikada Sekidika’dan geldi. Bu skorla birlikte ligde son 5 maçta 4’üncü galibiyetini alan Akhisar, puanını 16’ya çıkarıp maç fazlasıyla koltuğu devraldı. Borçları nedeniyle 9 puanı silinen Eskişehir ise -5 puanla son sırada kaldı.

6'ncı dakikada gelişen Akhisarspor atağında Cikalleshi’nin ceza sahasına girmeden sert şutu yandan auta çıktı.

24'üncü dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Cikalleshi’nin ceza sahasında sol kanattan sıfıra kadar inerek yaptığı ortaya ön direkte bulunan Burhan’ın şutu auta çıktı.

27'nci dakikada Burhan’ın karşı karşıya pozisyonda şutunu Eskişehirspor kalecisi Ebrar kornere çeldi.

32'nci dakikada Akhisarspor öne geçti. Vrsajevic’in sağ kanattan ortasında ceza sahasında yaşanan karambolde Muhammet Reis indirdi, Erhan gelişine bir şutla ağları havalandırdı: 1-0.

45'inci dakikada Eskişehirspor tehlikeli geldi. Sekidika’nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Gökhan kornere yumrukladı.

54'üncü dakikada skor eşitlendi. Sekidika, ceza sahası dışı sol çaprazından müthiş bir vuruşla Gökhan’ı avladı: 1-1.

59'uncu dakikada Akhisarspor yeniden öne geçti. Aykut, kendi sürüklediği topla ceza sahasına girip karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-1.

64'üncü dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Sissoko’nun pasına gelişine çok sert vuran Milinkovic’in şutunu kaleci Gökhan kornere tokatladı.

90'ıncı dakikada Mehmet Feyzi’nin çaprazdan karşı karşıya şutu üstten auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Akhisarspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Deniz Turgut (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xx)– Vrsajevic (xxx), Alperen (xxx), Cocalic (xxx), Kadir (xx), Aykut (xxx), Rotman (xx), Burhan (xx) (Dk. 71 Onur xx), Muhammet Reis (xx) (Dk. 82 Ali Kaan), Erhan (xxx), Cikalleshi (xx) (Dk. 87 Hadzic)

ESKİŞEHİRSPOR: Ebrar (x)– Hakan (xx), Berkay (x), Sezgin (xx), Cemali (x) (Dk. 46 Bedirhan xx), Issah (xx), Furkan (x), Sekidika (xxx), İbrahim Halil (xx) (Dk. 86 Mehmet Feyzi), Milinkovic (xx), Emre (x) (Dk. 62 Sissoko xx)

GOLLER: Dk. 32 Erhan, Dk. 59 Aykut (Akhisarspor) - Dk. 54 Sekidika (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Milinkovic, Bedirhan (Eskişehirspor), Muhammet Reis (Akhisarspor)