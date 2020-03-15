Akhisarspor - Erzurumspor (CANLI)
TFF 1. Lig'in 28. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Akhisarspor, Erzurumspor'ukonuk ediyor. Yılmaz Vural yönetiminde fırtına gibi esen Akhisarspor, 3 puanı alması halinde 2. sıraya oturacak. Yeni hocası Mehmet Özdilek'le ilk maçından 3 puanla ayrılmak isteyen Erzurumspor ise zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında dev maç. 46 puanla 3. sırada bulunan Erzurumspor, 44 puanla 4. sırada yer alan Akhisarspor'a konuk oluyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve iddiasını güçlendiren Akhisarspor, zorlu deplasmandan alacağı 3 puanla 2. sıraya yerleşmek istiyor. Yeni hocası Mehmet Özdilek'le ilk maçına çıkan Erzurumspor ise zirve yolunda fire vermek istemiyor.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadele beIN Sports Max 1'den naklen yayınlanıyor. Serkan Tokat'ın düdük çaldığı mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Akhisarspor - Erzurumspor ilk 11'ler:
Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Uğur, Cocalic, Musa, Rotman, Erhan, Onur, Bjarnason, Ergin, Cikalleshi
Erzurumspor: Sehic, Murat, Osman, Hasan, Mücahit, İbrahim, Scuk, Hamroun, Sissoko, Obertan, Ömer