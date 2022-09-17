Akhisarspor-Erbaaspor maç sonucu: 1-2

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta ilk iki maçını berabere tamamlayan Akhisarspor evinde Merkür Holding Erbaaspor’a 2-1 yenildi. Ev sahibi Akhisarspor 8’inci dakikada Bora’nın golüyle öne geçti: 1-0. Hasan 25’inci dakikada Erbaaspor’un beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Erbaaspor, 74’üncü dakikada Okan’la üstünlük sayısını buldu ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Betül Nur Yılmaz, Erol Emek

AKHİSARSPOR: Halil Yeral - Furkan, Yusuf Acer, Turhan (Dk. 71 Oğuzcan), Recep, Enes, Salih (Dk. 79 Serkan Özbakan), Bora, Bekir (Dk. 46 Yusuf Kanal), Göksu, Mert Efe (Dk. 46 Halil İbrahim)

MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR: Ebubekir - İhsan Uğur, Tolga Mert, Erdin, Bayduhan (Dk. 85 Durmuş), Furkan, Emirhan (Dk. 57 Batuhan Özdemir), Serkan (Dk. 70 Batuhan Arslan), Yiğit, Alperen, Hasan (Dk. 70 Okan)

GOLLER: Dk. 8 Bora (Akhisarspor) - Dk. 25 Hasan, Dk. 74 Okan (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Emircan (yedek kulübesinde), Yusuf Kanal (Akhisarspor) - Batuhan Arslan (Erbaaspor)