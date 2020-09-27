Akhisarspor derin bir nefes aldı

TFF 1'inci Lig'de maddi ve idari sıkıntılarla boğuşan Akhisarspor, evinde Balıkesirspor'u 2-0 yenerek derin bir nefes aldı. İlk 2 haftada Tuzlaspor'la berabere kalıp Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlılarda futbolcular geçen hafta yönetimi protesto etti. Başkan Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu'nun istifa ettiği kulüpte başkanlığa Evren Özbey getirilip olağanüstü kongre tarihi 8 Ekim olarak belirlendi.

Tüm olumsuz koşullara rağmen Balıkesirspor'u yenen Ege ekibi moral buldu. Ligdeki ilk galibiyetini alan Akhisarspor'da teknik direktör Cem Kavçak, "Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularım gereken mücadeleyi gösterdi" dedi. Akhisarspor, gelecek hafta Yılport Samsunspor'a misafir olacak.