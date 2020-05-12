TFF 1. Lig'de 19 Mart'ta durdurulan sezonun 12 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayacağının açıklanmasıyla tekrar sahalara inen Akhisarspor, coronavirüs testinden geçti. Koruyucu kıyafetlerle Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları futbolcular, teknik heyet ve tüm kulüp ve tesis çalışanlarına coronavirüs testi uyguladı.

Henüz topla takım halinde çalışmalara başlamayıp gruplar halinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenman yapan Akhisarspor, test sonuçlarına göre taktik idmanların startını verecek.