Akhisarspor, Bursa deplasmanında

TFF 1. Lig'de ilk maçında Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Akhisarspor, 2. hafta karşılaşmasında Bursaspor'a konuk olacak.

24 Ağustos 2019, Cumartesi 12:01
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Akhisarspor, Bursa deplasmanında

TFF 1. Lig'e düştüğü sezona Adanaspor'u evinde 1-0 yenerek kayıpsız başlayan Akhisarspor, yarın Bursaspor deplasmanında 3 puan arayacak. 

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Yeşil-siyahlılarda Adanaspor mücadelesinde sakatlanan Bjarnason görev yapamayacak. Transfer yasağını henüz açamayan Bursaspor ilk haftaya genç oyunculardan kurulu kadroyla çıktı.

Yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Lige alışma döneminde fire vermezsek avantajımıza olur" dedi.

DHA

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