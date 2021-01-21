Buca'nın sezon başında Şanlıurfaspor'a kiraladığı 21 yaşındaki Galatasaray patentli forvet, transfer yasağı kaldırıldığında ligin ikinci yarısında Akhisarspor forması giyecek.

Transferde Süper Lig deneyimli Kongolu forvet Dzon Delarge ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'la daha önce anlaşan Akhisarspor, Nijeryalı forvet Peter Nsima ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ayrılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko'yla da söz kesmişti. Başakşehir'den Gineli sağ kanat Alya Toure'yi deneyen Akhisar'ın listesinde Ankaraspor'un 24 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Eric Ayuk, Beveren SC'den Paul Keita ile İstanbulspor'dan Kemal Issah, Ali Aytemur, Mehmet Çaylak ve Cihat Çelik de var. Akhisarspor, 20 yaşındaki Bora Yılmaz'ı ise Osmaniyespor'a kiralık gönderdi.

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)