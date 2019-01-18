Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural ihlali! Beşiktaş hükmen kazanacak!

Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin önüne geçen olay ise Akhisarspor'un maç kadrosuna 13 yabancı ile çıkması oldu. TFF Talimatnamesine göre Süper Lig kulüpleri 21 kişilik maç kadrolarında en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurabilir. Akhisarspor ise Beşiktaş maçı kadrosunda 13 yabancı futbolcu ile çıktı.

Kurala göre sadece 12 yabancıyı esami listesine yazması gereken Akhisarspor fazladan 1 yabancıyı daha listesine ekledi. Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi’yi listeye yazan yeşil-siyahlılar yapılan hatayı geç fark etti.

"Maalesef böyle bir şey oldu''

Başkan Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac’ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi.

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Tarih tekerrür etti

2016-2017 sezonunun 19. haftasında oynanan Adanaspor-Kasımpaşa maçında, Kasımpaşa yabancı sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmiş ve hükmen mağlup sayılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Kasımpaşa A.Ş.'nin, 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, (oybirliği)

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.'nin, resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği) karar verilmiştir.