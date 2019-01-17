Beşiktaş ikinci yarıyı Akhisarspor deplasmanında açıyor. Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ile kadrosunu güçlendiren Şenol Güneş'in takımı ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak için Akhisarspor'u deplasmanda mağlup etmek istiyor. Burak Yılmaz ise ilk 11'de yer alıyor. Akhisarspor'un da maç kadrosu belli oldu.

Akhisarspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Ocak Cuma günü saat 20:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Akhisarspor - Beşiktaş 11'ler...

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Miguel Lopes, Güray Vural, Sissoko, Josue, Serginho, Regattin, Elvis Manu, Bokila

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

Deplasman performansı kötü

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi. Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi. Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.

Ljajic ve Vida ceza sınırda

Beşiktaş’ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.