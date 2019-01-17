Akhisarspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İşte 11'ler)
Süper Lig'de ikinci devre Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla start alıyor. Pepe ve Babel ile yollarını ayıran ve Burak Yılmaz ile Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş, Akhisarspor'u mağlup ederek ikinci devreye moralli başlamak istiyor. Beşiktaş'ta yeni transfer Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başlayacak. Şenol Güneş ayrıca yeni transfer Mirin'e de bu maçta görev verdi. Akhisarspor ise Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarlarına 3 puan hediye etmek istiyor. Peki, Akhisarspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Akhisarspor-Beşiktaş maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Beşiktaş ikinci yarıyı Akhisarspor deplasmanında açıyor. Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ile kadrosunu güçlendiren Şenol Güneş'in takımı ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak için Akhisarspor'u deplasmanda mağlup etmek istiyor. Burak Yılmaz ise ilk 11'de yer alıyor. Akhisarspor'un da maç kadrosu belli oldu.
Akhisarspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
18 Ocak Cuma günü saat 20:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Akhisarspor - Beşiktaş 11'ler...
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Miguel Lopes, Güray Vural, Sissoko, Josue, Serginho, Regattin, Elvis Manu, Bokila
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz
BEŞİKTAŞ'A DEPLASMANDA MUHTEŞEM ORAN!
Deplasman performansı kötü
Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi. Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi. Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.
Ljajic ve Vida ceza sınırda
Beşiktaş’ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.