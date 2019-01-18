Akhisarspor - Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş ikinci yarıyı Akhisarspor deplasmanında açıyor. Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ile kadrosunu güçlendiren Şenol Güneş'in takımı ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak için Akhisarspor'u deplasmanda mağlup etmek istiyor. Maç öncesi transferleri bir bir açıklayan Akhisarspor ise taraftarının önünde Beşiktaş'ı yenerek 2. devreye 3 puanla başlamak istiyor.

AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI

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Hakem Ümit Öztürk maçı başlatan düdüğünü çaldı. Ev sahibi Akhisarspor'lu oyuncuların vuruşuyla maç başladı.

Akhisar tehlikeli geldi

Maçın ilk tehlikeli atağı Akhisarspor'dan geldi. Maçın temposu oldukça yüksek bir şekilde başladı. 5. dakikada Kontra atağa çıkan ev sahibi ekipte Elvis Manu rakip yarı sahada topu aldı. Ters kanattaki Regattin'i gördü. Regattin ceza sahasına girdi ve Caner Erkin'den şık bir çalımla kurtulup şutunu gönderdi. Kaleci Karius çelmeyi başardı. Manu'nun vuruşu üstten auta gitti. Hakem ise Manu'nun vuruştan önce rakibine faul yaptığını belirledi.

Ev sahibi bu dakikalarda oyunda daha fazla etkili olan taraf oldu. Dakikalar 7'yi gösterdiğinde Akhisarspor bu defa sol kanattan etkili geldi. Josue'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Güray, içerde bomboş olan Manu'ya ortasını yaptı ama top Quaresma'ya çarpıp kornere gitti.

10. dakikada Akhisarspor'un kaptırdığı topun ardından Beşiktaş hızlı çıkmaya çalıştı. Burak Yılmaz savunma arkasına koşu yapıyordu, ama Quaresma'nın ayağının dışıyla vermek istediği pas Akhisarspor savunmasında kaldı.

Tempo 15 dakika boyunca hiç düşmedi

Maçın 15 dakikalık bölümü geride kalırken karşılaşma bir hayli tempolu geçti. İki takım da ilk yarıdan gol bulmak için orta sahada topu tutmak yerine direk kaleye yönelmeyi tercih ettiği bir 15 dakikalık kısım ortaya kondu.

Mücadelenin 18. dakikasında Akhisarspor yine gole yaklaşan taraf oldu. Özellikle Beşiktaş savunmasının sol kısmı çok açık verdi. Özellikle Vrsajevic'in ortaları ile ev sahibi ekip tehlike yaratmayı başardı. Yine Vrsajevic boş alanı iyi değerlendirdi. Ceza sahasına ortasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı. Top Serginho'nun önünde kaldı. Brezilyalı'nın sert vuruşu üstten auta gitti.

Beşiktaş penaltı bekledi

20. dakikada Beşiktaş'ta Adem Ljajic, rakibinin pas hatasını değerlendirip hızla ceza sahasına sokuldu. Ardından rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahasında yerde kaldı, ama hakem oyunu devam ettirdi. Ljajic'in pozisyonu VAR'da incelendi ve hakem pozisyonun temiz olduğuna karar verdi.

Dorukhan'dan müthiş gol

Maçta dakikalar 23'ü gösterdiğinde Dorukhan müthiş füzesi ile Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Ljajic'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Dorukhan, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Genç futbolcu attığı klas golle izleyenlerin gözünün pasını sildi.

25'te Jeremain Lens'in Serginho'ya yaptığı faule kart bekleyen Elvis Manu, hakeme itirazının şiddetini yükseltince sarı kart gördü. Bu aynı zamanda maçın da ilk kartı oldu.

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28'de bir kart da Beşiktaş'tan Medel'e çıktı. Hakem Ümit Öztürk, tecrübeli futbolcunun hava topunda dirseğini kullandığını belirtti.

Mücadelede dakikalar 32'yi gösterdiğinde Regattin'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş Caner'e çarptı, top üstten az farkla kornere gitti.

Ljajic şansını denedi

34. dakikada Gökhan Gönül sağ kanatta iki rakibinden birden sıyrıldı ve yerden ortaladı. Adem Ljajic gelen topu bekletmeden vurdu. Kaleci Fatih topun kaleye gitmesine engel oldu.

36'da Beşiktaş'tan sarı kartı gören isim bu kez Ricardo Quaresma oldu. Portekizli yıldız Alvis Manu'ya yaptığı hareket nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından kartla cezalandırıldı.

Maçın 41. dakikasında Dorukhan önce orta sahadan driplingle ceza sahasına sokuldu, ardından verkaça girip ceza sahasının solundan ön direkteki Ljajic'e pasını verdi. Ljajic'in şutuna savunma ayak koydu. Mithiş bir golle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan Dorukhan istekli görüntüsü ile dikkat çekti.

Karius kornere çeldi

43'te Beşiktaş özellikle Caner'in kanadından büyük bir savunma zaafiyeti yaşadı bu dakikaya kadar. Akhisarspor o bölgeden birçok boşluk bulmayı başardı. O kanattan gelen pasta Josue'nin ceza yayı üzerinden uzak köşeye yaptığı vuruşunu Karius kornere çeldi.

Dorukhan'dan akıl dolu pas

45+1. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı. Günün iyi ismi Dorukhan Ceza yayı üzerinde ara pasla Burak Yılmaz'ı gördü. Tecrübeli golcünün çarprazdan şutunu kaleci Fatih kornere çelmeyi başardı.

Bu aynı zamanda da ilk yarının son pozisyonu oldu ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0'lık skor avantajı ile gitti.

Mücadelenin 2. yarısına Beşiktaş'ın başlama vuruşu ile start verildi. Akhisarspor oyuncu değişikliği yaparak maçın 2. yarısına başlamayı tercih etti. Bokila yerine yeni transfer Cikalleshi girdi. Beşiktaş ise ilk yarıdaki kadrosu ile 2. yarıya devam etmeyi tercih etti.

Kartal 2. yarıya hızlı başladı

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. 48. dakikada Siyah Beyazlı ekip sol çarprazdan serbest vuruş kazandı. Quaresma'nın faul atışından ceza sahasına ortaladığı topa Gökhan Gönül kafayla vurdu ve farkı ikiye yükselten golü kaydetti. Tecrübeli futbolcunun golü ile skor 2-0'a geldi.

50. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin, Regattin'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

Akhisarspor tehlikeli geldi

2 farklı skorun getirdiği moral bozukluğunu atlatan Akhisarspor 6yine farkı azaltmak için Beşiktaş kalesine yüklendi. 54. dakikada Akhisarspor tehlikeli geldi. Cikalleshi'nin hazırladığı topta Serginho'nun ceza sahası içinden şutu dışarı gitti. Bu atağın hemen ardından Cikalleshi bu defa da ceza sahasının sol çaprazından içeri girdi. Karius ile karşı karşıya kaldı. Ama yaptığı vuruş zayıf olunca, top Alman kalecinin kucağında kaldı.

Maçın 11'leri

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Miguel Lopes, Güray Vural, Sissoko, Josue, Serginho, Regattin, Elvis Manu, Bokila

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu ikinci devre ilk maçında Akhisarspor’a konuk olan Beşiktaş’ın yeni oyuncuları Burak Yılmaz ile Nicolas Isimat-Mirin, yeşil-siyahlı takıma karşı ilk 11’de mücadele etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarının son maçı olan 4-1 yenildikleri Kasımpaşa müsabakasının ilk 11’inde 4 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte cezalı Adriano’nun yanı sıra Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Mustafa Pektemek’in yerine Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Nicolas Isimat-Mirin ile Burak Yılmaz, ilk 11’de başladı. Burak Yılmaz 71, Isimat-Mirin ise 15 numaralı formayı giydi.

Beşiktaş’a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 yıl görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçıyla 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş formasıyla son olarak yine Manisa’da 21 Aralık 2007’de Manisa 19 Mayıs Stadı’nda Manisaspor ile yapılan lig maçında mücadele etmişti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma sırasında Burak Yılmaz hariç ilk 11’de oynayan tüm futbolcuların yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın’ı tribüne davet ederek destek verdi.

Daha sonra tüm takımı tribüne çağıran taraftarları futbolcular, tribüne doğru giderek alkışladı.

Bir grup taraftar, siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya çıkarken "Beşiktaş’ta hırsız istemiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.

Akhisarspor’un yenileri yedek kulübesinde

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları ve takımla fazla çalışma şansı bulamayan Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru’yu yedek soyundurdu.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son maçı olan Atiker Konyaspor mücadelesine göre ilk 11’de 3 değişik isimle sahaya çıktı. Aykut Çeviker, Helder Barbosa ve Onur Ayık’ın yerine Avdija Vrsajevic, Adrien Regattin ve Jeremy Bokila şans buldu.