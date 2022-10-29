Akhisarspor-Bergama Belediyespor maç sonucu: 0-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralarla bağlarını koparan ve Play-Off hattını yakalamaya çalışan Akhisarspor ile Bergama Belediyespor'un oynadığı Ege derbisinde gol sesi çıkmadı.

Ligde 9 maçta 7'nci beraberliğini alan, 6 maçtır bileği bükülmeyen ev sahibi Akhisarspor, bu skorla puanını 10 yaptı. Bergama Belediyespor da 11 puana ulaştı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Sedef Aktan, Tahir Yalçın

AKHİSARSPOR: Halil Yeral - Enes Tayfun, Mehmet Salih, Bora, Oğuzcan (Dk. 46 Mert Efe), Furkan, Gökmen (Dk. 84 Serkan Sefil), Yusuf Acer, Bekir (Dk. 65 Orçun), Göksu (Dk. 83 Serkan Özbakan), Turhan (Dk. 46 Yusuf Kanal)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Murat, Volkan (Dk. 72 Kağan), Yunus, İbrahim, Ahmet Aslan, Mehmet Soyarslan, Emre (Dk. 82 Yiğit Kerem), Semih Emir (Dk. 82 Yiğit Gökoğlan), Atalay (Dk. 72 Efe Taylan), Uğur (Dk. 66 İsmail Kulet)

SARI KARTLAR: İbrahim, Semih Emir, Volkan (Bergama Belediyespor) - Turhan, Bora (Akhisarspor)