Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıdaki ilk iki maçını kaybeden sonuncu Akhisarspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir'le evinde karşılaşacak. Son sırada yer alan Akhisarspor çıkışa geçmek için kazanmak istiyor. Başakşehir ise zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor.

Akhisarspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maç saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Akhisarspor - Başakşehir muhtemel 11'ler...

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Musa, Sissoko, Lopes, Rotman, Serginho, Josue, Regattin, Manu, Cikalleshi

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut (Serdar), Epureanu, Clichy, Emre, İrfan, Visca, Arda, Mossoro (Adebayor), Robinho

Lider Başakşehir'de Bajic ve Alparslan sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Ev sahibi Akhisarspor'da kart cezalıları Caner ve Cocalic'in yanı sıra sakatlıkları bulunun Eray, Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal müsabakada forma giyemecek. Cezası sona eren orta saha Barbosa ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 15, kapalı tribün 2. kategori 10, kapalı tribün 3. kategori 6, kale arkaları ve misafir tribün 5 TL olarak satışa sunuldu.



