Akhisarspor - Başakşehir maç sonucu: 0-3

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.

Epureanu, Robinho ve Demba Ba'nın golleriyle 3 puana uzanan Turuncu-Lacivertli ekip, ikinci yarıya 3'te 3 yaparak başlarken, 44 puanla en yakın takipçisi Galatasaray'la olan puan farkını 8'e çıkardı.

Başakşehir'de yeni transferler Robinho ve Demba Ba, takımları adına ilk kez gol sevinci yaşarken, Edin Visca, 3 golde de asist yaparak güne damga vuran isim oldu.

Akhisarspor ise ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken, 17 puanla ligin sonunda kalmaya devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşma başladı...

9. dakikada Mossoro’nun ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Visca, ceza sahası içi sağından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

19. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında rakip ceza yayı üzerinden Josue’nin pasıyla topla buluşan Cikalleshi’nin ceza sahası içi sağ çaprazda yerden vuruşunda kaleci Mert, topu son anda ayaklarıyla kornere çeldi.

25. dakikada Akhisarspor’da Josue’nin rakip ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçerek kaleye yönelen topu kaleci Mert son anda uzanarak tokatladı. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

33. dakikada Visca’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

40. dakikada organize gelişen Başakşehir atağında Visca’nın ceza sahası içi sağından yerden pasında altıpas içerisinde topla buluşan Robinho’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

İlk yarı sona erdi.

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İkinci yarı başladı.

53. dakikada Güray ortasını ön direğe doğru gönderdi. Elvis Manu'ya çarpan top kalenin sağ tarafından filelerle buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

59. dakikada Medipol Başakşehir Robinho ile mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Visca'nın pası ile topla buluşan Robinho ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Fatih Öztürk harika bir refleks ile gole izin vermedi.

90+2'de Demba Ba, Medipol Başakşehir formasıyla ilk golünü kaydederken skor 3-0'a geldi.

Karşılaşma 3-0'lık Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

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Akhisarspor - Başakşehir 11'ler...

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho.

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Güray, Regattin, Serginho, Josue, Manu, Rotman, Cikalesshi.