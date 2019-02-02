Akhisarspor - Başakşehir (CANLI)

Akhisarspor ile Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Manisa'da karşı karşıya geliyor.

02 Şubat 2019, Cumartesi 13:36 Son Güncelleme:
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Akhisarspor - Başakşehir (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıdaki ilk iki maçını kaybeden sonuncu Akhisarspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir'le evinde karşılaşıyor. Son sırada yer alan Akhisarspor çıkışa geçmek için kazanmak istiyor. Başakşehir ise zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. 

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşma başladı...


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Akhisarspor - Başakşehir 11'ler...

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho.

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Güray, Regattin, Serginho, Josue, Manu, Rotman, Cikalesshi.

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