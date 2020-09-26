Akhisarspor - Balıkesirspor maç sonucu: 2 - 0

TFF 1.Lig’de sezon öncesi transfer yasağını kaldıramayan Akhisarspor ve Balıkesirspor’u karşı karşıya getiren maçta gülen taraf ev sahibi yeşil-siyahlılar oldu: 2-0. Ligde bu sezon ilk galibiyetini alan Akhisar’ın golleri 57'nci dakikada Hadzic ve 83'üncü dakikada Onurcan’dan geldi. Sezon öncesi transfer yasaklısı takımdan 11 futbolcunun ayrılmasıyla güç kaybeden, mali ve idari krizler aşılamadığı için aylardır paralarını alamayan futbolcuların geçen hafta Bandırmaspor deplasmanında 30 saniye boyunca topa dokunmayıp protesto gerçekleştirdiği Akigo, bu skorla puanını 4’e çıkarıp moral tazeledi. Balıkesirspor ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

AKHİSARSPOR: Lukac - Vrsajevic , Alperen , Göksu , Kadir , Taha (Dk. 90+1 Bora), Rotman , Ali Kaan (Dk. 75 Onurcan), Bjarnason (Dk. 84 Hasan Ali), Hadzic (Dk. 75 Mert Efe), Bertuğ (Dk. 46 Çekdar)

BALIKESİRSPOR: Atilla - Kağan, Nwankwo, Batuhan, Berat, Serdar, Foxi (Dk. 68 Anıl), Mrsic (Dk. 85 Bilalli), Celal, Otoo, Ezeh

GOLLER: Dk. 57 Hadzic, Dk. 83 Onurcan (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Göksu, Bjarnason, Mert Efe, Çekdar (Akhisarspor) - Foxi, Batuhan (Balıkesirspor)



