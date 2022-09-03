Akhisarspor - Arguvan Belediyespor maç sonucu: 0-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, sezonun ilk maçında evinde Arguvan Belediyespor'u konuk etti. Yeşil-siyahlılar girdiği pozisyonları değerlendiremezken, taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı, iki takım da 2022-2023 sezonuna 1 puanla başladı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Batuhan Bayar, Batuhan Bıyıklı, Cemal Can Çakır

AKHİSARSPOR: Halil - Furkan, Yusuf Acer, Turhan, Enes, Serkan Sefil (Dk. 46 Serkan Özbakan) (Dk. 82 Gökmen), Salih, Bora, Bekir (Dk. 46 Yusuf Kanal), Göksu, Mert Efe

ARGUVAN BELEDİYESPOR: Davut - Furkan, Enes, Mehmet, Hamza, Haktan (Dk. 90 Mert Ali), Ferhat (Dk. 90 Kaan), Fatih, Serdar (Dk. 83 Avni), Kubilay (Dk. 46 Fırat), Mert Polat

SARI KARTLAR: Serkan Sefil (Akhisarspor), Hamza (Arguvan Belediyespor)