Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıda oynadığı 4 maçı da kaybederek düşme hattında son sıraya demir atan Akhisarspor, hafta içinde Cihat Arslan’ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Cem Kavçak yönetimindeki ilk maçta yarın alt sıralardaki rakibi Ankaragücü’nü konuk edecek. Ankaragücü, ligde geçen hafta konuk ettiği Kasımpaşa’ya 3-0 üstünlük kurarak 9 hafta sonra galip gelmişti. Ev sahibi Akhisarspor ise ligde son galibiyetini 15. haftada sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek almıştı.Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle sıkıntılı olan yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Eray, Lopes, Güray ve Bokila’nın yanı sıra cezalı Manu forma giyemeyecek.

Akhisarspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Şubat Cumartesi günü Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak müsabakada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Akhisarspor: Fatih, Zeki, Caner, Cocalic, Musa Nizam, Sissoko, Serginho, Barbosa, Josue, Regattin, Cikalleshi

Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Scarione, Djedje, Moke, Sacko, Boyd, Orgill

Mücadelenin bilet fiyatları; kapalı tribün E-F-G-H bloklar 15, C-D-I-J ve A-B-K-L bloklar 10, maraton 6, kale arkası ve misafir tribünler 5 TL olarak açıklandı.

Ligde en kötü sezonunu yaşayan Akhisarspor, bitime 13 maç kala 17 puanla dipte yer alıyor. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Ankaragücü ise 23 puanla Akhisar’ın 6 puan üzerinde bulunuyor. Mağlup olması durumunda kümede kalma yarışında çok ağır bir yara alacak yeşil-siyahlılarda yönetim taraftarı takıma destek vermek üzere stada davet etti.



