Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta galibiyet alamayan ve 18 puanla ligin dibine demir atan Akhisarspor, Alanyaspor karşısında çıkış arıyor. Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı son iki maçtan galibiyet ile ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise bu galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.

Akhisarspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Akhisar Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Öte yandan mücadeleyi Serkat Tokat yönetecek.

Akhisarspor - Alanyaspor 11'ler...

Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Zeki Yavru, Caner, Kadir, Serginho, Barbosa, Onur, Sissoko, Josue, Bokila

Alanyaspor: Haydar, Tzavellas, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Efecan, Campos, Villafanez, Sural