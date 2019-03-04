Akhisarspor-Alanyaspor maç sonucu: 3-1

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta galibiyet alamayan ve 18 puanla ligin dibine demir atan Akhisarspor, Alanyaspor karşısında galip gelerek şanssızlığını kırdı. Ligin formda ekiplerinden Alanyaspor'u sahasında konuk eden Akigolar, 1-0 geriye düştükleri maçı 3-1 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Alınan bu sonuçla Akhisarspor puanını 21'e yükseltti. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

Maçtan dakikalar

11. dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onur’un dar açıdan sert şutunda kaleci Haydar topu son anda kornere çeldi.

20. dakikada Villafanez’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Caulker’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.

30. dakikada Alanyaspor’un kontratağında topu önüne alarak hızla rakip yarı sahaya giren Efecan’ın yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Welinton, yerden sert vuruşunda kaleci Lukac, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Akhisarspor savunması topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

43. dakikada Josue'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisine yönlendirilen topu kaleci Haydar çıkarak yumrukladı ve tehlikeli bölgesinden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

65. dakikada Akhisarspor’da Barbosa’nın geri pasında kaleci Lukac, önündeki rakibi Baiano’yu geçmek isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1

74. dakikada Akhisarspor atağında Bokila’nin pasında ceza sahası içerisinde Onur topu bekletmeden arkadaşı Zeki’nin önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Zeki’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

77. dakikada Akhisarspor kontratağında Barbosa’nın sol kanattan yerden pasında rakip ceza yayının içerisinde topla buluşan Bilal’ın düzgün sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

87. dakikada Akhisarspor’da Zeki’nin rakip ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top bir kez daha filelerle buluştu. 3-1

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Serkan Tokat xx, Kemal Yılmaz xx, Mustafa Sönmez xx

Akhisarspor: Lukac x, Zeki xxx, Caner xx, Cocalic xxx, Kadir xx, Sissoko x (Bilal dk. 68 xxx), Serginho xx, Onur xx (Vrsajevic dk. 84 ?), Josue x (Rotman dk. 64 xx), Barbosa xxx, Bokila xx

Yedekler: Halil, Aykut, Musa, Regattin

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Baiano x, Caulker x, Tzavellas x, Welinton x, Ozan x (Cenk Ahmet dk. 82 x), Ceyhun x (Hasan dk. 89 ?), Villafanez x (Sackey dk. 64 x), Efecan xx, Campos x, Sural x

Yedekler: Ufuk, Taha, Hakan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Lukac (dk. 65 k.k.) (Aytemiz Alanyaspor), Zeki (dk. 74 ve 87), Bilal (dk. 77) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ceyhun, Campos (Aytemiz Alanyaspor), Rotman (Akhisarspor)