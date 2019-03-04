Akhisarspor - Alanyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta galibiyet alamayan ve 18 puanla ligin dibine demir atan Akhisarspor, Alanyaspor karşısında çıkış arıyor. Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı son iki maçtan galibiyet ile ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise bu galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.

Maçtan dakikalar

11. dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onur’un dar açıdan sert şutunda kaleci Haydar topu son anda kornere çeldi.

20. dakikada Villafanez’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Caulker’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.

30. dakikada Alanyaspor’un kontratağında topu önüne alarak hızla rakip yarı sahaya giren Efecan’ın yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Welinton, yerden sert vuruşunda kaleci Lukac, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Akhisarspor savunması topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

43. dakikada Josue'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisine yönlendirilen topu kaleci Haydar çıkarak yumrukladı ve tehlikeli bölgesinden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Akhisarspor - Alanyaspor 11'ler...

Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Zeki Yavru, Caner, Kadir, Serginho, Barbosa, Onur, Sissoko, Josue, Bokila

Alanyaspor: Haydar, Tzavellas, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Efecan, Campos, Villafanez, Sural