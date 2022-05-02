Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Türkiye Kupası ve Süper Kupa sahibi, UEFA Avrupa Ligi'nde ise gruplarda mücadele vermiş olan Akhisarspor, 3'üncü Lig'e düşmeye çok yaklaştı.

Süper Lig 'de 7 yıl mücadele ederek 2019 yılında çifte kupa alıp Avrupa'ya gittikten yalnız 1 sene sonra küme düşen, 1'inci Lig'e de geçen yıl mendil sallayan Akhisarspor, 3 sene içinde 3 lig birden düşme korkusu yaşıyor. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylardır düşme hattından kurtulamayan Akhisar, küme düşen Eskişehirspor'a 1-0, Karacabey Belediyespor'a evinde 6-0 yenildikten sonra üst üste üçüncü mağlubiyetini deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-0 mağlup olarak aldı. Umutlarını her geçen hafta hızla tüketen yeşil-siyahlı ekip, son 3 maça 29 puanla düşme hattında girdi. Akhisarspor'un 2 puan üzerindeki kurtuluş hattındaki Pazarspor'un yeşil-siyahlılardan 2 maçı eksik durumda. Manisa ve Ege'nin yıllarca Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Akhisar, 3'üncü Lig'de en son 14 yıl önce 2007-2008 sezonunda yer almıştı.