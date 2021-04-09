Akhisarspor, Adana Demirspor’u konuk edecek

Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak.

Ligde son iki maçını yitiren Akhisarspor, 29. haftaya düşme hattının hemen üzerindeki Menemenspor’un 4 puan gerisinde girdi. Akhisarspor’da 10 maçta 2 golü bulunan Nsima Peter, sarı kart cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

İlk iki takımın direkt Süper Lig vizesi alacağı ligde 2. sıradaki Yılport Samsunspor’un 2, lider GZT Giresunspor’un 5 puan gerisinde 4. sırada yer alan Adana Demirspor ise yenilmediği son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Adana Demirspor, ligin ilk devresinde konuk ettiği rakibini 2-0’lık skorla mağlup etmişti.

AA