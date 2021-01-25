Akhisarspor 9 maç sonra 3 puana kavuştu

Ligde son galibiyetini 1 Kasım 2020 tarihinde deplasmanda Eskişehirspor'a karşı 1-0'lık skorla alan yeşil-siyahlılar ardından 9 karşılaşmada 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Üst üste 8 yenilgi alarak ateş hattına giren Akhisarspor, Tuzlaspor galibiyetiyle derin bir nefes aldı. Akhisarspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği oyunculardan Dzon Delarge ilk maçında ilk golünü atarak siftah yaptı.

Teknik Direktör Mesut Dilsöz transferlerin gelmesiyle iyi bir takım olduklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Öncelikle uzun bir aradan sonra galip geldik. Oynayan, oynamayan tüm oyuncularımı kutluyorum. Büyük bir mücadele verdiler. Hiç pozisyon vermediler. 30 puanı olan Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 yendik. Yönetimimiz transfer yasağını kaldırttı. Ellerinden geldiğince oyuncuları kadroya kattılar. Karakter olarak iyi bir takımız. Sağ bekimiz Semih Görer alt yapımızdan, ikinci maçına çıktı. Kalecimiz de aynı şekilde. Sonradan giren oyuncular da var. Güzel bir harman yapıyoruz. Akhisarsporlu taraftarların içi rahat olsun. Onlara daha iyi bir takım izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA