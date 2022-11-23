Akhisarspor-68 Aksaray Belediyespor maç sonucu: 0-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son maçında Fatsa Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'la berabere kaldı: 0-0. İki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremedi. Bu sonucun ardından Akhisarspor 14 puana, Aksaray ekibi ise 28 puana yükseldi.

STAT: Spor Toto

HAKEMLER: Tunç Özdemir, Ali Kılıç, Semih Kocaman

AKHİSARSPOR: Halil - Furkan, Gökmen, Yusuf Acer, Turhan (Dk. 62 Yusuf Kanal), Recep, Enes, Salih (Dk. 90 Halil İbrahim), Mert Efe (Dk. 74 Serkan Sefil), Yiğit (Dk. 62 Bora), Orçun

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Tunahan - Utku, Erdi, Ali Mert, Nurullah, Mustafa (Dk. 76 Serhat), Ali Say (Dk. 75 Necmi), Hasan, Sefa (Dk. 83 Alpay), Aykut, İlker

SARI KARTLAR: Enes, Halil, Mert Efe (Akhisarspor), Utku,Tunahan (68 Aksaray Belediyespor)