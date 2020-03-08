AKHİSAR, (DHA)

TFF 1. Lig'de üst üste 2, son 4 maçta 3 galibiyet alarak Süper Lig yarışından kopmayan Akhisarspor, yarın düşme korkusu yaşayan Osmanlıspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak 90 dakikayı Onur Özütoprak yönetecek. Bilet fiyatları VIP 40, kapalı 30, maraton 10, kale arkaları ve misafir tribün 5 TL olarak açıklandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne denk gelen maçta Passolig kartı olup isimlerini hafta içinde kulübe yazdıran kadın taraftarlar mücadeleyi ücretsiz olarak izleyebilecek. Ligde Akhisarspor 38 puanla adını Play-Off barajı içine yazdırmaya çalışıyor. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Osmanlıspor'un ise 22 puanı var. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Evlerinde kayıp yaşamayıp 3'te 3 yaptıkları takdirde aldıkları galibiyetlerin anlam kazanacağını söyledi.

AKHİSARSPOR

Gökhan - Tolga, Cocalic, Uğur Arslan, Vrsajevic, Onur, Rotman, Bjarnason, Erhan, Burhan, Cikalleshi