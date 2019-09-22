Akhisarspor 3 puan istiyor

1. Lig’de ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puanla geçen Akhisarspor, bugün 8 puanla zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor’u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Akigolar’da Bjarnason, Eray ve Çekdar’ın iyileştiği Hadzic’in sakatlığının sürdüğü öğrenildi. Ege ekibinin teknik direktörü Mehmet Altıparmak da kritik 90 dakika öncesinde bir takım değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Ligin en iyi ve iddialı takımlarından biriyle karşılaşacağız. İç sahada kayıp yaşamayıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bu yüzden galip gelebilmek için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.