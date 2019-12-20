Akhisarspor 3 puan arıyor

AKHİSAR, (DHA)

TFF 1. Lig'de geçen hafta Balıkesirspor beraberliğiyle ikinci sıradaki yerini kaybeden Akhisarspor, yarın ilk yarının son iç saha sınavında Boluspor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Onur Özütoprak yönetecek. Bilet fiyatları VIP 40, kapalı 30, maraton 10, kale arkası ve misafir tribünler 5 TL olarak belirlendi.

Akhisar'da devreyi kapatan Taha ve cezalı duruma düşen Cikalleshi görev yapamayacak. Ligde son 6 maçtır yenilmeyen yeşil-siyahlılar, bu periyotta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu sezon evinde hiç mağlup olmayan Akhisar, haftaya 26 puanla üçüncü sırada başladı. Boluspor ise 11 puanla düşme hattında yer alıyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kazanıp yarışta avantajlı duruma geçmek istediklerini söyledi.

AKHİSARSPOR

Gökhan - Tolga, Cocalic, Uğur Arslan, Vrsajevic, Aykut, Rotman, Burhan, Bjarnason, Erhan, Ergin

