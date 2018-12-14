Akhisarspor 1 puanla teselli oldu

Avrupa macerasında J Grubu'nda daha önce oynadığı 5 maçı da kaybedip erken havlu atan yeşil-siyahlılar, tarihinde uluslararası arenadaki ilk puanını hanesine yazdırdı. UEFA'da umduğunu bulamayıp grupta iç saha ve deplasmandaki Krasnodar, deplasmandaki Liege ve evindeki Sevilla maçlarında puanı kaçıran Akhisar, dün son sınavda özellikle ilk yarıda mutlak pozisyonlardan yararlanamayınca beraberliğe razı oldu. Temsilcimiz bu beraberlikle Avrupa Ligi'nde bu sezon gruplarda puan alamayan tek takım olmaktan da kurtuldu.

Akhisar'la birlikte Marsilya, Dudelange ve Rosenborg da gruplarını birer puanla bitirdi. Grup macerasında kalesinde 14 gol görüp 4 gol atan yeşil-siyahlılarda Onur, 2 kez ağları sarsarken Manu ile Serginho birer gol attı. Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak 14 Eylül'de 2 milyon 920 bin Euro alan Akhisarspor, Standard Liege beraberliğiyle UEFA'dan 190 bin Euro prim almaya hak kazandı. Liege maçı haricinde puan alamayıp büyük gelirden olan Akhisar, ilk UEFA macerasından yayın, reklam ve tribün gelirleri hariç toplam 3 milyon 110 bin Euro (günlük kurla 19 milyon TL) kazandı.

Avrupa defterini kapatıp lige odaklanan yeşil-siyahlı ekipte Standard Liege maçında sakatlanan Serginho da Kayserispor deplasmanında yok.