Akhisarspor bugün Galatasaray’ın karşısına kağıt üzerinde ‘hocasız’ çıkacak, ancak takımın başındaki Cem Kavçak, Aslan’a hiç de yabancı değil! 40 yaşındaki antrenör, Cihat Arslan’la yolları ayıran Akhisar’da geçici olarak takımın başına geçti ve 1 beraberlik elde etti.

Bugün Galatasaray karşısına da en az 1 puan hedefiyle çıkacak olan Kavçak, ligin ilk yarısında da Saffet Susiç’in görevine son verilmesiyle takımın başına geçmişti. O gün de Galatasaray’ı 3-0’lık skorla mağlup eden Akhisar’ın başında bulunan Kavçak, Türk Telekom’da bir sürprize daha imza atmanın peşinde. Bu arada Akhisar, sezon başındaki Süper Kupa maçında da Cim Bom’a hüsran yaşatmıştı.