Akhisar'ın umudu Cem Kavçak

Cihat Arslan’la yollar ayrılınca geçici olarak takımın başına geçen CemKavçak, ligin ilk yarısında Aslan’ı avlamıştı. Ogün de Susiç’in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Kavçak, 3-0’lık zafer kazanmıştı.

24 Şubat 2019, Pazar 09:43
- A +
Akhisar'ın umudu Cem Kavçak

Akhisarspor bugün Galatasaray’ın karşısına kağıt üzerinde ‘hocasız’ çıkacak, ancak takımın başındaki Cem Kavçak, Aslan’a hiç de yabancı değil! 40 yaşındaki antrenör, Cihat Arslan’la yolları ayıran Akhisar’da geçici olarak takımın başına geçti ve 1 beraberlik elde etti.

Bugün Galatasaray karşısına da en az 1 puan hedefiyle çıkacak olan Kavçak, ligin ilk yarısında da Saffet Susiç’in görevine son verilmesiyle takımın başına geçmişti. O gün de Galatasaray’ı 3-0’lık skorla mağlup eden Akhisar’ın başında bulunan Kavçak, Türk Telekom’da bir sürprize daha imza atmanın peşinde. Bu arada Akhisar, sezon başındaki Süper Kupa maçında da Cim Bom’a hüsran yaşatmıştı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.