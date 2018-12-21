Geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakipleri geçip tarihinde ilk kez dev kupayı havaya kaldırırken bu sayede ilk kez de Avrupa'da mücadele eden yeşil-siyahlılar, Türkiye Kupası'na hem prestij hem gelir olarak bakıyor. Akhisar, geçen sezon kupa şampiyonluğu nedeniyle toplam yaklaşık 3 milyon dolar, bu sezon katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nden ise 3 milyon 110 bin Euro gelir elde etti.

Son 16 turunda Kayserispor'la eşleşen yeşil-siyahlılarda kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, "Kupada yola devam etmek bizim için önemli bir misyon. Kupa sayesinde Avrupa'ya gittik. Avrupa'ya gitmek bizim ölçeğimizdeki takımlar için çok önemli. Bunlar kupanın getirisiyle oluyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Atiker Konyaspor'u ağırladıktan sonra devre arasına girecek Akigo'da Arslan, şu an için transfere değil son maça odaklandıklarını söyledi. Akhisar, ara transferde golcü, stoper ve ön libero alacak.

DHA



