TFF 1. Lig’de 7. hafta mücadelesinde Akhisarspor evinde Bursaspor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 7’nci dakikada Hasan Ali, 79’uncu dakikada Çekdar atarken; Bursaspor’un tek sayısı 21’de dakikada Ali Akman’dan geldi. Bursaspor 90+4’te Burak Altıparmak ile kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Penaltıyı kaleci Lukac çıkararak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Akhisarspor 9 puana ulaşırken, üst üste 2. yenilgisini alan Bursaspor 7 puanda kaldı.

Hasan Ali parladı

Son düdüğün çalmasının ardından Bursaspor’da penaltıyı kaçıran Burak büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşları genç oyuncuyu teselli etti. Transfer yasağı bulunan iki takımın kapışmasında golleri atan oyuncuların yaş ortalamasının 20 olması dikkat çekiciydi. Özellike Akhisarspor’un genç yeteneği Hasan Ali’nin performansı parmak ısırttı.



