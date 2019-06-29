Takım küme düştükten sonra yönetimle köprüleri atıp kulüpteki bütün belediye personelini çeken, belediyeye ait Spor Toto Akhisar Stadı ve tesislerin kira sözleşmelerini fesheden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 20 Haziran'daki kongre öncesi tekrar el sıkışıp barıştığı Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel ile ekibini makamında ağırladı.

Hüseyin Eryüksel ve yönetimin tesisler, stat ve personelle ilgili taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, görüşmenin ardından, "Şehrimizin takımı Akhisarspor'un Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyelerini makamımızda ağırladık. Başkan Eryüksel'in tahsis edeceğimiz tesisler, personel ve stadyum ile ilgili taleplerini dinledik. Salı günü Akhisar Belediye Meclisi'nde tesisler ile stadın ücretsiz bir şekilde tahsisini değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

DHA



