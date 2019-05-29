AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig'den düştükten sonra 10 yıldır değişmeyen mevcut yönetim ile yeni belediye yönetimi arasında gerginliğin arttığı, Akhisarspor'da başkan Hüseyin Eryüksel'e koltuktan inme çağrısı yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan yeni hamleler geldi. 31 Mart Yerel Seçimleri'de Eryüksel'le girdiği yarışı kazanan, 2 hafta önce mevcut yönetimle köprüleri atan Dutlulu, daha önce açıkladığı gibi kulüpte çalışan 70 belediye personelini geri çekti. Akhisar Belediye Encümeni ise yaptığı son toplantıda Akhisarspor ile yapılan sözleşmelerin tamamını feshetti. Fesih tebligatı kulüp yönetimine iletildi. Akhisarspor'la Akhisar Belediyesi arasında yapılan tüm kira sözleşmelerinin sonlandırılması kararı verildi.

Belediyenin eski yönetimi, Spor Toto Akhisar Belediye Stadı için Akhisarspor'la maç başı kira sözleşmesi yapmıştı. Tüm giderleri belediye tarafından karşılanan stat için kulübün geçen sezondan kira borcu da olduğu öğrenildi. Ege temsilcisi, yeni sezonda 1'inci Lig'de maçlarını statta oynamak isterse belediyeyle yeni anlaşma yapacak. Hüseyin Eryüksel'in başkanlığı bırakmaya ikna olması durumunda Ekrem Kayserili isminin ön plana çıktığı yeşil-siyahlılarda Belediye Başkanı Dutlulu'nun öncelikle Akhisarlı iş adamı Bircan Taşkınlar'ı aday olarak görmek istediği öğrenildi. Taşkınlar'ın yapılan ilk görüşmede teklife olumlu yanıt verdiği, aday olması durumunda Ekrem Kayserili'nin de listesinde yer alacağı belirtildi.

ÜYE LİSTELERİ YOK

Akhisarspor'da kulüp üyeliği konusunda da tartışma yaşanıyor. Yıllardır olağan kongrelerini sessiz sedasız kendi içinde gerçekleştiren yeşil-siyahlılarda Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel'den üye listelerini açıklamasını istiyor. Akhisar'da aralarında kurucuların da olduğu çok sayıda üyenin kulüple ilişkilerine son verildiği, yeni üye başvurularının kabul edilmediği, mevcut 126 üyenin de Başkan Eryüksel'e yakın isimler olduğu iddia ediliyor. Eryüksel'in mevcut üye listesiyle seçime girildiği takdirde aday olursa seçileceğine kesin gözüyle bakıldığı için Dutlulu cephesi, başkanı istifaya zorlamaya çalışıyor. Akhisarspor'da kulübün borç yapısı da bilinmiyor.

LOPES'DEN TARAFTARA MESAJ

Akhisarspor'da 3 sezondur forma giyen Miguel Lopes, taraftara yönelik sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Sözleşmesi yeni sezonda da devam eden Portekizli sağ bek, geride kalan sezonu değerlendirip, "Bir sezonu daha geride bıraktık. Bu sezon hem kişisel hem de sportif açıdan üzücü geçti. Babamı kaybetmem beni kişisel anlamda derinden çok üzdü. Ayrıca çocuklarımın okulları için ailem kendi ülkemde kaldı ve tek başıma yaşamak zorunda kaldım. Sportif anlamda ise maalesef küme düştük. Çok üzücü bir olay oldu. Biz futbolcuların tabi eksikleri ve hataları var ancak hakemlerin de çok kötü maçlar yönettiğinin altını çizmek istiyorum. Hem Süper Lig kulüpleri hem de taraftarlar daha iyi ve adil yönetilen maçları hak ediyor. Çalışmaya devam edeceğiz ve umarım gelecek sezon her anlamda bu sezondan daha iyi geçer. Herkese sağlık, mutluluk ve sevgi diliyorum. Şimdilik herkese iyi tatiller" mesajını paylaştı. Lopes, Galatasaray'la 15 Mayıs'ta oynanan Türkiye Kupası finalinde kırmızı kart gördüğü için ligde son 2 haftada görev yapamadı.



