Akhisarspor kritik virajda!

Akhisarspor, sezona milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'la, sonra düşme hattındaki en yakın rakiplerinden Göztepe'yle karşılaşacak.

23 Mart 2019, Cumartesi 19:12
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Akhisarspor kritik virajda!

Spor Toto Süper Lig'de bitime 8 maç kala düşme hattında en dipten kurtulamayan Akhisarspor, sezona milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası önce Ziraat Türkiye Kupası sonra ligde terleyecek. Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başaran Akhisar, 2 Nisan Salı günü 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a yarı final ilk maçında konuk olacak.

Ligdeki kötü gidişine rağmen kupada üst üste ikinci kez finale çıkmak için önünde tek engel Ümraniyespor kalan Akhisarspor, ardından 7 Nisan'da ligde düşme hattındaki en yakın rakiplerinden Göztepe'ye hayati öneme sahip deplasmanda karşılaşacak. 

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