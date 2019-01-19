Akhisar-Beşiktaş maçındaki kartlar geçerli

Karşılaşmada Akhisar’dan Manu, Miguel Lopes ve Barbosa, Beşiktaş’tan ise Medel, Quaresma, Caner ve Vida sarı kart gördüler. Ev sahibi ekipten sol kanat Barbosa ile Kartal’ın stoperi Vida cezalı duruma düştüler.

Kasımpaşa da hükmen kaybetmişti

Süper Lig’de 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa da müsabaka listesinde yabancı uyruklu oyuncuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı. Normal süresini 2-0 mağlup tamamladığı mücadelede, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d Maddesi uyarınca ayrıca 15 bin lira da para cezası almıştı.