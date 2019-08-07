Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi isim değişikliğine giden Akhisar Belediye Basketbol'da transfer harekatı devam ediyor. Antrenörlük görevine son olarak Süper Lig'de Pınar Karşıyaka'yı çalıştıran Özhan Çıvgın, genel menajerlik görevine ise Emre Ekim'i getiren yeşil-siyahlılar, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'den 25 yaşındaki guard Merthan Mutlu'yu renklerine bağladı.

Akhisar, daha önce iç transferde Ömer Sancaklı, dış transferde ise Sercan Topçu, Hazer Avcı, Can Özcan ve Uğurcan Aksoy'la anlaştı.