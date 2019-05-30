AKHİSAR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Akhisarspor'da mevcut yönetimle köprüleri atan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kulüple ilgili yeni açıklamalar yaptı. Akhisarspor'un belli bir kesimin hegemonyası altında hizmet etmeye başladığını söyleyen Dutlulu, bu durumun yeşil-siyahlı kulübe ve Akhisar halkına zarar verdiğinin altını çizdi. Belediye Başkan Dutlulu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi Akhisar Belediyesi ile Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (Akhisarspor) arasında organik bir bağ bulunmamasına rağmen belediyemiz tarafından takıma ciddi bir kaynak aktarılmaktadır. Şehrimin takımını gençlik yıllarımdan beri destekliyorum ve desteklemeye de devam edeceğim. Fakat borçlu bir şekilde devraldığımız belediye bütçemizin yeniden yapılandırılması ve Akhisarspor yönetiminin bu noktada bize hiç yardımcı olmaması yeni kararlar almamızı zorunlu kılmıştır" dedi.

Dutlulu, "Akhisarspor artık halktan ve taraftardan uzaklaşarak sadece belli bir kesimin hegemonyası altında hizmet etmeye başlamıştır. Bu durum Akhisarspor'a ve Akhisar halkına zarar veriyor. Mevcut yönetimin kontrolündeki Akhisarspor'un bütçesinin şeffaflıktan uzak olması, kongre ve yönetim kurulu seçimlerinin gizli olarak yürütülmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmemesi de bu şekilde bir tavır sergilememizin nedenleri arasındadır. Mülkiyeti Akhisar Belediyesi'ne ait Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu ile Akhisarspor'un antrenmanlarda kullandığı tesislerimiz, yine Akhisarspor'un hizmetine sunulmaya ve düzenli bakımlarının tarafımızca yapılmasına devam edilecektir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yoktur. Tesislerin sona erecek sözleşmeleri için, kanunların emrettiği şekilde belirlenen yasal süre içerisinde kulüp yönetimine tebligat verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Yönetim ile uzlaşma çalışmalarımız her zaman devam edecektir" diyen Dutlulu, açıklamasında şöyle tamamladı: "Akhisarspor bünyesinde çalışan Akhisar Belediyesi'nin bordrolu 75 personeli de belediyemize geri çağrılmıştır. Ramazan Bayramı ardından bizimle çalışmayı kabul eden bu personelimiz, belediyemiz bünyesinde çalışmaya devam edecektir. Yine Akhisarspor yönetimi tarafından kapatılan altyapı organizasyonlarına da sahip çıkmak amacıyla ilk olarak yaz spor okullarını belediyemiz bünyesine alarak, gençlerimizin spor faaliyetlerini yürütebilmeleri için her türlü desteği devam ettireceğiz. Takımımızın ligde kalma mücadelesi süresince sessizliğimizi koruduk. Fakat artık bu konuya bir, 'Dur' demenin zamanı geldi. Tüm halkımızın ortak değeri olan Akhisarsporumuzun, Akhisar halkı ile yeniden buluşturulması, taraftar ile yeniden kucaklaşılması için her türlü hak arama mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkımızın bizden talep ettiği de budur. Takdir kamuoyunundur."