Akdeniz Üniversitesi ligin 5. sırasına çıktı

Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübü takımı, Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde 4. sırasındaki güçlü rakibi Bayraklı Belediyespor’u 86-72 yenerek, ligin 5. sırasına çıktı.

Birinci periyodu 18-14, ikinci periyodu 14-22, üçüncü periyodu 20-28 ve son periyodu da 20-22 önde tamamlayan Akdeniz’in Perileri, aldıkları galibiyetle puanını 31’e yükselterek ligin 5’nci sırasına çıktı.

Maçın yıldızı 45 sayı ile Brene Moseley olurken, Akdeniz Üniversitesi’nde Selin Öztekin 17, Berrin Karabaş 14 sayı ile sahanın en skorer isimleri oldu.

Akdeniz Üniversitesi kadın basketbol takımı, süper lig yolunda cumartesi günü Antalya’da üniversite kampüsü içinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Spor Salonunda saat 14.00’te ligde 10’uncu sırada yer alan Ankara Nesibe Aydın Spor Kulübü’nü ağırlayacak.

İHA