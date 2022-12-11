Akdeniz Off-Road Kupası Final Yarışları, Osmaniye’de yapıldı

Türkiye’nin farklı kentlerinden özel olarak tasarlanan arazi araçları dereceye girebilmek için piste çıktığı, nefes kesici görüntülere sahne olan yarışmaya Türkiye’nin dört bir tarafından Off-Road tutkunları katılırken yarışmayı binlerce kişi izledi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara yaptığı konuşmada, "Osmaniye Belediyesi olarak yıllardır Off-Road yarışlarına ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz ama biz sadece bu işin organizasyonu konusunda varız ama esas bu organizasyonu gerçekleştiren çok değerli, çok kıymetli Off-Road’a gönül vermiş değerli Osmaniyeli kardeşlerimizin katkılarıyla biz bunu gerçekleştirebiliyoruz. Osmaniye bir farkındalık kazandırabiliyoruz. Ben o yüzden bugüne kadar düzenlenen bu Off-Road yarışlarında ve en son geldiğimiz bu noktada Akdeniz Oyunları'nın finalinin Osmaniye’de gerçekleştirmesini sağlayan kulübünün ekiplerine gönülden canı gönülden teşekkür ediyorum. Osmaniye adına, Osmaniye’nin adını Türkiye’ye duyurmak adına yaptıkları bu güzel organizasyon sebebiyle teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İHA