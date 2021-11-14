Kepez Belediyesi ile Antalya Off-Road ve Motor Sporları Kulübü Derneği iş birliğinde DokumaPark Off- Road Pisti’nde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye’nin çeşitli illerinden 23 özel modifiyeli araç ve 46 sporcu katıldı.

Sporcular, 2 bin 500 metre mesafede 19 engelden oluşan etapları tamamlamak için mücadele verdi.

Yarışmada, genel klasmanda Mustafa Saray-Muhammet Ali Caner ikilisi birinciliği elde etti. S1 kategorisinde Mehmet Baki Arpasatan-Muhammet Emin Başel, S2 kategorisinde Remzi Yırtıcı-Ahmet Polat, S3 kategorisinde Haceli Şam-Caner Bal, S4 kategorisinde ise Mustafa Saray-Muhammet Ali Caner ekibi ilk sırayı aldı.

Dereceye giren sporculara kupa ve hediyeleri düzenlenen törenle takdim edildi. (AA)