Son beş yıl içerisinde İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de de büyük ilgi gören Akdeniz diyeti kendine has kuralları ve adımları ile birlikte farklılık arz etmektedir. Genel olarak sağlıklı beslenme prensibine dayalı bu rejim uygulamaları pratik olmasıyla biliniyor. İstenildiği takdirde sportif faaliyetler ve çeşitli egzersizlerle desteklenebilir. Yürüyüş, koşu ve diğer aktiviteler ile birlikte desteklendiği takdirde çok daha hızlı bir şekilde kilo verilmesini kolaylaştırır.

Akdeniz Diyetinde Püf Noktalar

1- Süt ürünleri: Süt ve süt ürünleri Akdeniz diyetlerinin en çok tercih edilen içeceklerinin başında geliyor. Özellikle yarım yağlı ya da yağsız sütler sindirimi kolay olduğu için önerilmektedir. Bununla birlikte sınırsız olarak tüketilecek yoğurt çeşitleri de özellikle ara öğünlerde yenebilir.

2- Kaliteli yağ seçimi: Özellikle zeytinyağı akşam yemeklerinin tamamında az miktarda kullanılabilir. Halihazırda Akdeniz mutfağında önemli bir yere sahip olan zeytin yağlarının yanı sıra diğer yağ çeşitleri de aşırı kaçmamak şartıyla salatalarda ve yemeklerde kullanılabilir. Yağ seçimlerinde ucuz değil nitelikli tercihlerde bulunulmalıdır.

3-Deniz ürünleri: Tüm balık çeşitleri Akdeniz diyetinin merkezini oluşturuyor. Haftada en az iki kez tüm deniz ürünleri fırında ya da kızartılarak tüketilebilir. Karides ve deniz canlıları da sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin menülerinde yer almaktadır.

Akdeniz Diyetinin Çeşitli Faydaları

1- Kronik hastalıkların önüne geçiyor: Kronik hastalıkların engellenmesi Akdeniz diyeti faydaları arasında ön planda tutuluyor. Başta zeytin yağı olmak üzere insan sağlığına faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış gıda seçimleri ile birlikte bu diyeti uygulayanlar aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atmış oluyorlar. Özellikle kalp ve damar hastalıkları kapsamında da önleyici bir diyet modelidir.

2- Hem hızlı hem de sağlıklı bir şekilde kilo verilmesini sağlıyor: Bazı diyet türleri her ne kadar hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlasa da beslenme uzmanları tarafından sağlıklı bulunmamakta ve tavsiye edilmemektedir. Kilo ve yağ endeksi dengesinde orantılı bir diyet türü olan Akdeniz diyeti bu açıdan da son derece faydalıdır. Sadece yağ yakımını hızlandırdığı için bu yönüyle de tercih edebilir. Kişiler ne kadar kilo verirse versin güçten düşmez ve kas seviyelerinde ciddi bir azalma olmaz.

3- Kanser türlerine karşı önleyici kabul ediliyor: Akdeniz mutfağının sayılı sebzeleri ile oluşturulmuş Akdeniz diyeti örnek liste seçenekleri kanser türleriyle mücadele aşamasında da yardımcı olmaktadır. Menüleri son derece hafif olduğu sindirimi kolaydır. Bu nedenle gastrit ve ülser hastalıklarına karşı da önleyici bir form içermektedir.

4- Diyeti uygulayanların enerjik hissetmesini sağlıyor: Bu diyet enerji ihtiyaçlarının karbonhidrattan ziyade proteinlerden alınmasını sağlıyor. Diyeti uygulayan gün boyu enerjik hissederek kaliteli bir yaşam standardına sahip olmaktadır.

Akdeniz Diyeti ve Örnek Liste

1- Kahvaltı: Kahvaltıda zeytin, peynir, domates ve salatalık gibi vazgeçilmez gıdaların tamamı yenebiliyor. Bununla birlikte her gün bir adet yumurta yenmesinin de herhangi bir sakıncası bulunmuyor.

2- Öğle yemeği: Yeşil salata ile birlikte tüketilebilecek ton balıkları Akdeniz diyeti ile zayıflayanlar için sıklıkla tercih edilen bir menüdür. İsteyenler yarım yağlı yoğurt ve çeşitli meyveler ile birlikte öğle yemeklerini farklı seçeneklerle yiyebilir.

3- Akşam yemeği: Makarna İtalya çıkışlı bir yemek olup Akdeniz diyeti liste alternatiflerinde bulunmaktadır. Birçok diyette yasak olan makarna ton balıklı ve beyaz peynirli olarak tüketilebilir. Yanında asit içerikli içecekler yerine ayran gibi sağlıklı ürünler tercih edilmelidir.

4- Ara öğünler: Ara öğünlerde badem, fıstık ve ceviz gibi kuru yemişler sınırsız bir şekilde yenebiliyor.



