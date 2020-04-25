Yaygın görülen ölümcül hastalıklardan biri akciğer kanseridir. Pek çok farklı sebebi olabilecek bu kanser günümüzde en korkulan hastalıklardan biridir. Bu hastalığın kişide ortaya çıktığına dair belli başlı bazı belirtiler bulunmaktadır. Akciğerde anormal tümör hücrelerinin zaman içerisinde gelişmesi ile beraber tümör oluşma ortaya çıkar. Normal akciğer dokusunda kontrollü şekilde bu çoğalan hücreler zaman içerisinde tümörü oluşturur. Hücrelerin çevredeki dokuları kontrolsüz biçimde istila etmesi ve çoğalması ile de başka organlara yayılma potansiyeli bulunmaktadır. Bu yüzden belirtileri iyi irdelemek ve herhangi bir durum karşısında doktora başvurmak büyük öneme sahiptir.

Akciğer kanseri nedir?

Akciğerde bazı hücreler anormal şekilde kontrolsüzce büyüyerek gelişir. Bu organda yer alan 2 lob içerisinde hücreler önemli oranda gelişim gösterir. Normal akciğer dokusundan oluşan bu hücreler ise bu bölge itibariyle büyük bir kitle olarak tümör oluşumuna sebebiyet verir. Yani akciğerdeki hücrelerin anormal şekilde kontrolsüzce büyümesiyle ölümcül hastalığa sebep olmasına akciğer kanseri denir.

Mümkün olduğu kadar ilk belirtiler ortaya çıktığında hemen doktora başvurmak hayati bir önem taşır. Zira kontrolsüz çoğalma ile beraber çevredeki dokulara bulaşma riski yüksektir. Bu da başka organlara geçerek tedavinin çok kötü noktaya ulaşmasına sebebiyet verebilir. Zamanında müdahale ise hayat kurtarıcı olabilir.

Akciğer kanserinin ilk belirtileri nelerdir?

Günlük yaşam içerisinde ortaya çıkabilecek belli başlı bazı belirtiler akciğer kanserinin olabileceğini anlatabilmektedir. Bu belirtileri her birey anlayabilir ve eğer böyle bir durumdan şüphelenme durum yaşanırsa doktora başvurulması gerekir. Peki, akciğer kanserinin belirtileri nelerdir?

- Zaman içerisinde giderek kötüleşen öksürme,

- Kalıcı hale gelen göğüs ağrısı,

- Öksürükle beraber oluşan sırt ağrısı,

- Kanlı tükürmek ve kanlı balgam,

- Nefes darlığı, hırıltılı nefes almaya başlamak ve boğuk ses,

- Yutkunmada zorluk çekme ve boğazda takılma hissetme,

- Boyun bölgesinde ve yüzde şişlik,

- Yorgunluk ve halsizlik,

- Kilo kaybı ve sarılık ile beraber iştahsızlık,

- Çok sık zatürre ve bronşit olmak ile beraber, akciğer enfeksiyonu,

Bu gibi belirtiler söz konusu olduğunda en kısa sürede doktora başvurulması gerekmektedir. Zira özellikle kanser semptomları çeşitliliği yüksektir ve kanserin nereye yerleştiği, nasıl yayıldığı ve tümör büyüklüğü belli tetkikler yapmadan anlaşılamaz.

Hastanın hormonlarında ve kanı ile beraber akciğer tümörüne bağlı olarak belirtiler vücudun farklı noktalarında değişkenlik gösterir. Ayrıca belirtiler çok uzun yıllar ortaya çıkmayabilir. Zira hastaların günümüze %25 kadarında hastalık hiçbir belirti ortaya çıkarmaz ve en şiddetli noktaya ulaştıktan sonra anlaşılır.

Akciğer kanserinde ölüm belirtisi ve sırt ağrısının anlamı nedir?

Akciğer kanseri belli başlı bazı belirtiler ile beraber kendisini gösterir. Bazı belirtiler ise hastalığın çok daha ileri seviyeye geldiğini anlatan oluşumlardır. Özellikle akciğer kanserinde ölüm belirtisi ve sırt ağrısının anlamı çok merak ediliyor.

Sırt ağrısı artık akciğer bölgesindeki tümör büyüklüğü ve yaygınlığının çok yoğun olduğu durumlarda ortaya çıkar. Aşırı öksürmek ile beraber bu durum sırta vurmaya başlar. Öksürük şiddetine bağlı olarak sırt bölgesindeki ağrı da yükselir. Ayrıca kan tükürmek, aşırı yorgunluk ve halsizlik, akciğer enfeksiyonu ve zatürre ile bronşit gibi durumlar ileri seviye akciğer kanserini anlatabilir.

Akciğer kanseri erken dönem belirtileri nelerdir?

Akciğer kanserinin anlaşılabilmesi için erken yani ilk dönem belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtileri iyi anlamak suretiyle akciğer kanserinden kurtulma şansı elde edilebilir. Bu bağlamda eğer kollarınızda, omuz ve sırtınızda anlamadığınız bir sebepten dolayı önemli oranda ağrı oluşmuşsa, mutlaka doktora başvurmanız gerekmektedir. Eğer öksürdüğünü zaman bu bölgelerde yoğun ağrı ve acı varsa, tümör başlangıcı olabilir.



