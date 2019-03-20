Akbatı Koşusu için geri sayım başladı

Ziyaretçilerine hep özgün deneyimler sunmayı hedefleyen Akbatı AVM, 24 Mart pazar günü hem yakın bölgede koşuyla ilgilenenleri hem de koşuya gönül vermiş tüm misafirlerini ağırlayacak.

24 Mart Pazar günü bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Akbatı Koşusu gerçekleşecek ve koşu gelirleri ileTohum Otizm Vakfı desteklenecek. Akbatı Koşusu saat 10.00-12.00 saatleri arasında Esenyurt/Bahçeşehir’de, koşuya ve iyiliğe gönül vermiş tüm misafirlerini ağırlayacak.

Yediden yetmişe her yaştan misafiri; spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde birleştiren koşuda üç farklı parkur olacak. Yetişkinler için 10km ve 5km parkurlarında yol koşusu ve 4-12 yaş kategorisinde minik sporseverler için kısa mesafeli Akbatı Çocuk Koşusu. Koşunun ardından gerçekleşecek ödül töreninde tatilden, teknolojik ürünlere, spordan, eğlenceye farklı kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak. Misafirler, Festival Park alanında devam edecek Big Jump(atlama kulesi), bungee trambolin gibi heyecan dolu parkurlarda keyifli bir gün geçirirken saat 12.30’da sahne alacak Geveze ve Orkestra Fazla Mesai konseri ile müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü hissedecekler.



