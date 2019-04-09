Akbaba çıkıyor, Ndiaye giriyor

Fenerbahçe derbisine kilitlenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de kadro planını büyük ölçüde hazırladı. Cezalı Luyindama ve Marcao'nun oynamayacağı kritik maçta cezası sona eren Ndiaye'yi 11'e alacak olan kurt hoca, Emre Akbaba'yı kulübeye çekecek. Orta sahayı güçlü tutmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, skor bulamazsa Emre Akbaba'yı ikinci yarıda oyuna sürecek. Nagatomo yetişecek olsa da sol bekte Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sahanın yıldızı olan Martin Linnes görev alacak. Fatih Terim'in stoperde ise Ahmet Çalık-Semih Kaya isimleri arasında şimdilik kararsız kaldığı öğrenildi. İki gün izin yapan sarıkırmızılı futbolcular, derbi çalışmalarının startını bugün Florya'da verecek.

(Sabah)