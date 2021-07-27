Akan: Takımın uyumundan memnunum

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - SERİK Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Akan, takımın kısa sürede yakaladığı uyumdan memnun olduğunu dile getirdi.

Teknik Direktör Bülent Akan, kendi tesislerindeki kamp çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Transfer yaparken öncelikli olarak futbolcuların karakter yapılarına dikkat ettiklerini aktaran Akan, şunları söyledi:

“Takımı oluştururken geçen sezondan anlaşılan oyuncular ile birlikte transfer ettiğimiz oyuncuların uyumları ve takım bütünlüğünü oluştururkenki mühendisliğe dikkat ettik. Birbirini tamamlayan karakterli ve yetenekli oyuncuları bir araya getirdik. Bu şekilde tercihte bulunmasaydık, transfer yapmak daha kolay olurdu. Ama bizim için öncelik bu ortamı sağlamaktı. Kamp inanılmaz derecede faydalı geçti. Dayanıklılık, kuvvet ve teknik çalışmaların yoğun olduğu kamp programımızda futbolcularımız gayet arzulu ve istekli bir şekilde çalıştı. Hepsini canı gönülden kutluyorum."

'2-3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ'

23 Temmuz’da Afyonkarahisar'da başlayacak kamp çalışmalarına kadar takımdaki eksik bölgeleri tamamlamak istediklerini ifade eden Bülent Akan, “Kampa kadar eksik bölgelerimizi tamamlayabilirsek iyi olur. Bu noktada da çalışmalarımız başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve sportif direktörümüz ile birlikte koordineli şekilde devam ediyor. Bu konuda bizlere her zaman destek olan ve yakın ilgisini eksik etmeyen Belediye Bakanımız Enver Aputkan beye çok teşekkür ediyorum. Üst ligdende istediğimiz oyuncular var. Onları transfer edebilirsek kadromuz çok daha iyi olacak. Onlar da kendi takımlarında hazırlık maçları oynuyor. 2-3 takviye yapıp transferi noktalamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

23 Temmuz’da başlayacak 2 aşamalı kampın 23 Ağustos’ta sona ereceğini kaydeden Akan, "Kamp süresi boyunca takıma 3 gün izin vermeyi planlıyoruz. Kamp kadromuz, 8'i alt yapıdan olmak üzere toplam 29 oyuncudan oluşmakta. Serik Belediyespor'un gelecek sezonlardaki temelini atıyoruz. Alt yapıdan kadromuza kattığımız genç oyuncularımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

6 VEYA 7 HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ'

2 etap kampında 6-7 hazırlık maçı oynayacaklarını dile getiren Teknik Direktör Bülent Akan, şöyle konuştu:

“2. etap kamp çalışmalarımız kapsamında 6-7 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Üst liglerdeki takımlarla hazırlık maçı yapma şansı yakalayabilirsek kendimizi test etme açısından iyi olacak. Kendi ligimizdeki takımlarla hazırlık maçı yapmamız güç dengelerini görmek açısından bizim için daha iyi olacaktır. Fakat her ne olursa olsun maç sonucunun yanı sıra oynanan oyun, mücadele, takımın oyun şablonu, oyuncularımızın bireysel ve takım halindeki performansları bizim için çok daha önemli. Özellikle Afyon kampının 2'nci ayağında eksiklerimizi giderip sezona iyi bir giriş yapmak istiyoruz."

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