Akan: Afyon kampında mükemmel bir çalışma ortamı yakaladık

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'un teknik direktörü Bülent Akan, "Afyonkarahisar kampının takımın kaynaşması adına çok olumlu geçtiğini gözlemledik" dedi.

Serik Belediyespor'un Afyonkarahisar'da yaptığı 2. etap kamp çalışmaları sona erdi. Kamp çalışmalarını değerlendiren Serik Belediyespor teknik direktörü Bülent Akan, Afyon kampında mükemmel bir çalışma ortamı yakaladıklarını, bunu 3. etap kampında devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Son derece olumlu bir kamp geçirdiklerini aktaran Akan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiziksel anlamda 14 günlük süreçte birtakım değerleri yakaladığımızı söyleyebilirim. Tecrübeli ve genç oyuncuların uyumu bizleri son derece memnun etti. Takım olma yolunda çok kısa sürede önemli mesafe aldık. Afyon kampı, takımın kaynaşması adına çok olumlu geçti."

'GENÇ OYUNCULARIN TAMAMINA ŞANS VERDİK'

Afyon'da oynanan hazırlık maçlarında genç oyuncuların tamamına şans verdiklerini belirten Akan, “Hazırlık maçlarında takımın sistemini ve oyun felsefesini oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın reaksiyonları ve çalışma coşkularının çok iyi seviyede olması bizleri son derece memnun etti" dedi.

Serik Belediyespor'un hedefinin yeniden yapılanmanın yanı sıra ilk 5'te yer alarak play-off grubunda mücadele etmek olduğunu ifade eden Akan, "Tüm hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz transfer döneminde ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Karakterli ve kaliteli bir kadro oluşturduk. 3. etap kampını da çok iyi değerlendirip, lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz" dedi.

Serik Belediyespor'da 3. etap kamp çalışmaları 9- 23 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılacak.

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