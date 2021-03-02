Akali Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Akali İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Kinkou Tarikatı'nı ve Gölgenin Yumruğu unvanını terk eden Akali artık halkının ihtiyaç duyduğu ölümcül silah olmaya hazır. Saldırılarını tek başına yapıyor. Ustası Shen'den öğrendiklerine sıkı sıkı sarılmış olsa da Ionia'yı düşmanlarının canlarını teker teker alarak korumaya ant içmiş. Peki Akali'yi daha yakından tanıyalım. İşte League of Legends şampiyonlarından Akali'nin tüm özellikleri...
Akali'yi bilmeyen kaldı mı? Son zamanlarda oldukça popüler bir grup olan K/DA'nın bir üyesi olan Akali şampiyonunun League of Legends evrenindeki yeri de bir başkadır. Oldukça sağlam bir şampiyon olan Akali’nin gücünden ve kuvvetinden şüpheniz olmasın. S11 yeni sezonda Akali şampiyonu ile ilgili ne gibi değişiklikler bizi bekliyor? İşte, detaylar.
Efendisiz Suikastçı Akali
Efendisiz Suikastçı olarak adlandırılan Akali, artık Kinkou Tarikatı'nı ve Gölgenin Yumruğu unvanını terk etti. Halkın ihtiyacı olan ölümcül bir şampiyon olmaya hazır. Saldırılarını tek başına yapan Akali, Ustası Shen'den öğrendiklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Fakat aynı zamanda Lonia'yı korumak için düşmanlarının kabusu olmaya yeminlidir. Akali sessizce saldırır ama bu saldırılar çok ses getirir. Kendisinin de dediği gibi "Efendisiz suikastçıdan korkacaksın."
Efendisiz Suikastçı Akali Oynanış Biçimi
Orta koridorda harika bir şampiyon olan Akali'nin pasif skili Suikastçının Damgası, rakiplerine yetenek hasarı vermek için etrafında bir enerji halkası ortaya çıkarır. Akali bu halkadan geçtiği zaman kamasını uzatır ve daha fazla güçlenir. Böylece bir sonraki yeteneğini kullandığında normal saldırısı iki kat menzil ve İlave büyü hasarı kazanır. Diğer yandan halkadan geçtikten sonra rakibine doğru hız artışı sağlanır.
Klavyeden Q ile sağlanan yeteneği Beş Nokta Saldırısı'dır. Bu saldırıda Akali kunaileri belli bir açıyla fırlatarak büyü hasarı verir. Uç noktadaki rakipler 0,5 saniye kadar %50 oranında yavaşlar. Minyon ve canavarlara ise en yüksek seviyede hasar verir.
Klavyeden W yeteneği Alacakaranlık Perdesi skilinde ise şampiyon bir duman bombası atar. Giderek yayılan bu duman örtüsü Akali’ye görünmezlik ve hareket hızı sağlar. Akali sadece yakınında bulunan rakip kulelerde açığa çıkar.
Çevik Silah skili ise klavyeden E yeteneğidir. Şampiyon geriye doğru sıçrar ve fiziksel hasar veren bir shuriken fırlatır. İsabet alan son rakip ya da duman bulutunu işaretlenir. İşaretli hedefe atıldıktan sonra fiziksel hasar verir.
Kusursuz İnfaz skili klavyeden R yeteneği olarak ilk hücumu yapar. Şampiyon üstünden atladığı rakiplere fiziksel hasar verir. Ayrıca 2.5 saniyenin ardından yeniden hücum edebilir. İkinci hücumda ise rakipleri infaz eden bir saldırı gerçekleştirir. Eksik can miktarına bağlı olarak büyü hasarı verir. Böylece azami hasarına %30 can ulaşır.
Efendisiz Suikastçı Akali S11 Rün Dizilimi
Dan dan dan! İşte Akali’nin taktiği bu! Yeni sezonda Akali şampiyonunun rün dizilimi ve rehberi;
İsabet
Ayağı Çabuk
Pratik Zekâ
Efsane: Sıvışma
Son Darbe
Hâkimiyet
Kan Tadı
Açgözlü Avcı ayrıca;
+ 10 Değişen Kuvvet
+ 10 Değişen Kuvvet
+ 6 Büyü Direnci
Efendisiz Suikastçı Akali S11 Yetenek Skilleri
Akali şampiyonunu hemen hemen herkesin oynamaktan bir hayli keyif aldığı asassin herodur. Yeteneklerinin pat-küt şeklinde olması işin başka bir eğlenceli yanıdır. Akali karakterinin S11 yetenek skilleri dağılımı ise;
Beş Nokta Saldırısı: 1- 4- 5- 7- 9
Alacakaranlık Perdesi: 3- 14- 15- 17- 18
Çevik Silah: 2- 8- 10- 12- 13
Kusursuz İnfaz: 6- 11- 16
Efendisiz Suikastçı Akali S11 Counter Pickler
Akali her ne kadar güçlü bir şampiyon olsa da, karşısına gelen rakiplerin bazılarına karşı oldukça savunmasızdır. Dikkat etmesi gereken şampiyonlar;
Annie
Diana
Garen
Lee Sin
Renekton
Efendisiz Suikastçı Akali Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.
Başlangıç itemleri: Doran'ın Yüzüğü, Can İksiri
Agresif oyun yapısına göre: Doran'ın Kılıcı ve Can İksiri
Ana itemler: Vadiyaran, Sihirbaz Pabuçları, Uğursuz Koruma, Zhonya'nın Kumsaati, Rabadon'un Şapkası, Hiçlik Deyneği
Mainlere göre ana itemler: Gece Tırpanı, Lich Boğan, Sihirbaz Pabuçları, Zhonya'nın Kumsaati, Rabadon'un Şapkası, Hiçlik Deyneği
Efendisiz Suikastçı Akali Kostümleri
Akali’nin tüm kostümleri;
Klasik Kostüm
Deşergeçer Kostümü
Zebani Kostümü
Fırtına Forvet Kostümü
Hemşire Kostümü
Kanlı Ay Kostümü
Kelle Avcısı Kostümü
Gümüşdiş Kostümü
Suşici Kostümü
K/DA Popstar Kostümü
K/DA Prestij Serisi Kostümü
KOD ADI Kostümü
True Damage Kostümü
K/DA More Kostümü