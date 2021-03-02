Akali'yi bilmeyen kaldı mı? Son zamanlarda oldukça popüler bir grup olan K/DA'nın bir üyesi olan Akali şampiyonunun League of Legends evrenindeki yeri de bir başkadır. Oldukça sağlam bir şampiyon olan Akali’nin gücünden ve kuvvetinden şüpheniz olmasın. S11 yeni sezonda Akali şampiyonu ile ilgili ne gibi değişiklikler bizi bekliyor? İşte, detaylar.

Efendisiz Suikastçı Akali

Efendisiz Suikastçı olarak adlandırılan Akali, artık Kinkou Tarikatı'nı ve Gölgenin Yumruğu unvanını terk etti. Halkın ihtiyacı olan ölümcül bir şampiyon olmaya hazır. Saldırılarını tek başına yapan Akali, Ustası Shen'den öğrendiklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Fakat aynı zamanda Lonia'yı korumak için düşmanlarının kabusu olmaya yeminlidir. Akali sessizce saldırır ama bu saldırılar çok ses getirir. Kendisinin de dediği gibi "Efendisiz suikastçıdan korkacaksın."

Efendisiz Suikastçı Akali Oynanış Biçimi

Orta koridorda harika bir şampiyon olan Akali'nin pasif skili Suikastçının Damgası, rakiplerine yetenek hasarı vermek için etrafında bir enerji halkası ortaya çıkarır. Akali bu halkadan geçtiği zaman kamasını uzatır ve daha fazla güçlenir. Böylece bir sonraki yeteneğini kullandığında normal saldırısı iki kat menzil ve İlave büyü hasarı kazanır. Diğer yandan halkadan geçtikten sonra rakibine doğru hız artışı sağlanır.

Klavyeden Q ile sağlanan yeteneği Beş Nokta Saldırısı'dır. Bu saldırıda Akali kunaileri belli bir açıyla fırlatarak büyü hasarı verir. Uç noktadaki rakipler 0,5 saniye kadar %50 oranında yavaşlar. Minyon ve canavarlara ise en yüksek seviyede hasar verir.

Klavyeden W yeteneği Alacakaranlık Perdesi skilinde ise şampiyon bir duman bombası atar. Giderek yayılan bu duman örtüsü Akali’ye görünmezlik ve hareket hızı sağlar. Akali sadece yakınında bulunan rakip kulelerde açığa çıkar.

Çevik Silah skili ise klavyeden E yeteneğidir. Şampiyon geriye doğru sıçrar ve fiziksel hasar veren bir shuriken fırlatır. İsabet alan son rakip ya da duman bulutunu işaretlenir. İşaretli hedefe atıldıktan sonra fiziksel hasar verir.

Kusursuz İnfaz skili klavyeden R yeteneği olarak ilk hücumu yapar. Şampiyon üstünden atladığı rakiplere fiziksel hasar verir. Ayrıca 2.5 saniyenin ardından yeniden hücum edebilir. İkinci hücumda ise rakipleri infaz eden bir saldırı gerçekleştirir. Eksik can miktarına bağlı olarak büyü hasarı verir. Böylece azami hasarına %30 can ulaşır.

Efendisiz Suikastçı Akali S11 Rün Dizilimi

Dan dan dan! İşte Akali’nin taktiği bu! Yeni sezonda Akali şampiyonunun rün dizilimi ve rehberi;

İsabet

Ayağı Çabuk

Pratik Zekâ

Efsane: Sıvışma

Son Darbe

Hâkimiyet

Kan Tadı

Açgözlü Avcı ayrıca;

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 6 Büyü Direnci

Efendisiz Suikastçı Akali S11 Yetenek Skilleri

Akali şampiyonunu hemen hemen herkesin oynamaktan bir hayli keyif aldığı asassin herodur. Yeteneklerinin pat-küt şeklinde olması işin başka bir eğlenceli yanıdır. Akali karakterinin S11 yetenek skilleri dağılımı ise;

Beş Nokta Saldırısı: 1- 4- 5- 7- 9

Alacakaranlık Perdesi: 3- 14- 15- 17- 18

Çevik Silah: 2- 8- 10- 12- 13

Kusursuz İnfaz: 6- 11- 16

Efendisiz Suikastçı Akali S11 Counter Pickler

Akali her ne kadar güçlü bir şampiyon olsa da, karşısına gelen rakiplerin bazılarına karşı oldukça savunmasızdır. Dikkat etmesi gereken şampiyonlar;

Annie

Diana

Garen

Lee Sin

Renekton

Efendisiz Suikastçı Akali Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.

Başlangıç itemleri: Doran'ın Yüzüğü, Can İksiri

Agresif oyun yapısına göre: Doran'ın Kılıcı ve Can İksiri

Ana itemler: Vadiyaran, Sihirbaz Pabuçları, Uğursuz Koruma, Zhonya'nın Kumsaati, Rabadon'un Şapkası, Hiçlik Deyneği

Mainlere göre ana itemler: Gece Tırpanı, Lich Boğan, Sihirbaz Pabuçları, Zhonya'nın Kumsaati, Rabadon'un Şapkası, Hiçlik Deyneği

Efendisiz Suikastçı Akali Kostümleri

Akali’nin tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Deşergeçer Kostümü

Zebani Kostümü

Fırtına Forvet Kostümü

Hemşire Kostümü

Kanlı Ay Kostümü

Kelle Avcısı Kostümü

Gümüşdiş Kostümü

Suşici Kostümü

K/DA Popstar Kostümü

K/DA Prestij Serisi Kostümü

KOD ADI Kostümü

True Damage Kostümü

K/DA More Kostümü