Akademi Ligi şampiyonu GALAKTICOS akademi oldu

Birbirinden başarılı takımların mücadelelerine sahne olan Akademi Ligi 2021 Kış Mevsimi’nin şampiyonu, 26, 27, 28 Mart’ta oynanan maçlar sonucunda belli oldu. Nefes kesen performansıyla GALAKTICOS Akademi ilk şampiyonluğunu kazandı.

Final Bileti Mücadelesi

Akademi Ligi Yarı Finalleri 26 Mart’ta oynanan Papara SuperMassive Akademi – GALAKTICOS Akademi mücadelesiyle başladı. Kıyasıya geçmesi beklenen seride GAL Akademi dominant bir performans sergilemeyi başararak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve final biletini kaptı.

27 Mart’taki ikinci yarı final serisinde ise Galatasaray Espor Akademi ile Team Aurora Akademi karşı karşıya geldi. Favori olarak gösterilen GS Akademi lig aşamasını lider olarak tamamlamıştı buna rağmen AUR Akademi Vadi’de harika bir mücadele örneği sergiledi ve seriden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırmayı başardı.

Final Maçlarına Damgasını Vuran Aatrox Performansı

GALAKTICOS Akademi ile Team Aurora Akademi’yi karşı karşıya getiren final serisi 28 Mart’ta oynandı. Üst koridordaki Pr1me’ın Aatrox performansları eşliğinde GAL Akademi seride 2-0 öne geçmeyi başardı.

Üçüncü maçta Aatrox’un yasaklanması ile birlikte AUR Akademi rahat bir nefes aldı, Rhioni’nin aldığı Beşte Beş ile birlikte seride durum 2-1’e geldi.

Son karşılaşmada ise Pr1me yeniden Aatrox ile Vadi’ye indi ve GAL Akademi baştan sona mücadeleyi kontrol altında tutmayı başardı. Takım, Nexus’u bir kez daha düşürdü ve 3-1’lik skorla şampiyonluğa uzandı.

Sırada Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Mevsim Finalleri Var

Akademi Ligi’nde mevsimin sona ermesiyle, gözler yeniden Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne çevrildi. VFŞL’de çeyrek final karşılaşmaları 3 – 4 Nisan tarihlerinde oynanacak.